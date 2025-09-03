В Пекине пройдет масштабный военный парад

https://1prime.ru/20250903/pekin-861674330.html

Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне пройдут... | 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен – ПРАЙМ. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне пройдут в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором примут участие лидеры иностранных государств. Торжественные мероприятия на площади Тяньаньмэнь, в рамках которых пройдет военный парад, начнутся в 9.00 (4.00 мск). ДЕНЬ ПОБЕДЫ Формально война сопротивления китайского народа японским захватчикам началась 7 июля 1937 года с так называемого инцидента у моста Лугоуцяо (также известного как мост Марко Поло), расположенного на окраинах Пекина. Японские войска, проводившие неподалеку учения, заявили о пропаже одного из своих солдат, потребовав от китайской стороны пустить их в расположенную у моста крепость Ваньпин под предлогом поиска пропавшего. Получив отказ, японские войска начали боевые действия, которые привели к началу открытой войны. Однако многие в Китае считают, что фактически борьба китайского народа с японским милитаристами началась в 1931 году, а 1937 год стал кульминацией агрессии японских захватчиков. С сентября 1931 года японские войска начали оккупацию северо-восточных территории Китайской Республики, провозгласив на соответствующих территориях марионеточное, лояльное Токио государство Маньчжоу-Го. Потери Китая в войне сопротивления японским захватчикам оказались колоссальными и считаются одними из самых больших среди всех государств, принимавших участие во Второй мировой войне. По оценке Китая, с 1937 по 1945 год потери составили 35 миллионов военных и мирных жителей ранеными и убитыми. Во время войны японская сторона совершила в Китае многочисленные военные преступления, включая Нанкинскую резню, в ходе которой, по оценке китайской стороны, были жесткого убиты более 300 тысяч мирных жителей и разоруженных солдат, а также использование бактериологического и химического оружия печально известным "отрядом 731". На начальном этапе войны существенную экономическую, техническую и военную помощь оказал Китаю СССР. Более 3,5 тысячи советских добровольцев воевали в Китае, по официальным данным, из них погибли 211 человек. В августе 1945 года усилиями советско-монгольских войск была разгромлена Квантунская армия, а северо-восток Китая был освобожден от японских войск. С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы на материке – Северо-Восточного Китая и Северной Кореи – Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны. Второго сентября в Токийском заливе на борту американского линкора "Миссури" был подписан Акт о капитуляции Японии. Решение о признании 3 сентября официальным национальным праздником было принято властями КНР в 2014 году, а в 2015 году на площади Тяньаньмэнь впервые состоялся масштабный военный парад, посвященный юбилейной дате. ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что в памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае примут участие 26 глав иностранных государств и правительств. Среди приглашенных лидеров президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Ранее госсекретарь Индонезии Прасетио Хади сообщил, что президент Прабово Субианто в связи с беспорядками в стране отменил запланированный визит в Китай на празднование 80-летия победы над милитаристской Японией. В МИД КНР заявили, что Пекин с пониманием относится к этому решению и приветствует участие в торжествах министра иностранных дел Индонезии Сугионо. Внешнеполитическое ведомство Китая также объявило, что в памятных мероприятиях в Пекине примут участие около 50 представителей из 30 европейских стран. Путин на военном параде в Пекине будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от председателя КНР займет северокорейский лидер Ким Чен Ын, рассказал ранее журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Центральное телевидение Китая сообщало, что в 20.00 (15.00 мск) в этот же день в Доме народных собраний в Пекине состоится торжественный вечер, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Отмечалось, что на вечере "будут присутствовать Си Цзиньпин и другие". НОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ Организаторы парада ранее объявили, что в параде примут участие 45 расчетов, общее время парада составит около 70 минут. Как ранее заявил представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ, на параде в среду Китай представит широкий диапазон вооружений и военной техники, значительная часть из которых "будет продемонстрирована впервые". В частности, речь идет о некоторых образцах вооружений сухопутных, морских и воздушных сил, а также высокоточных ударных, беспилотных и противобеспилотных системах. У Цзэкэ отмечал, что на параде будет представлено гиперзвуковое и противовоздушное противоракетное оборудование, а также стратегические ракеты, которые "продемонстрируют мощный потенциал стратегического устрашения в арсенале вооруженных сил Китая". Над площадью Тяньаньмэнь в среду пролетят воздушные эшелоны, а затем пройдут пешие парадные расчеты, расчеты с боевыми знаменами и колонны военной техники. Агентство Синьхуа ранее сообщало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, будут охватывать полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также с огневыми ударами и комплексной поддержкой. Издание South China Morning Post писало, что НОАК на параде, в частности, может представить широкой публике новейший беспилотник-невидимку FH-97. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Власти китайской столицы в преддверии торжеств с участием иностранных лидеров усилили меры безопасности. Как выяснил корреспондент РИА Новости, жителей квартир, в которых окна выходят на главный проспект города - Чанъаньцзе, обязали в ночь перед началом парада покинуть свои квартиры до окончания торжеств. Соответствующие квартиры будут проверены сотрудниками полиции и опечатаны. На соответствующий период времени жителям этих квартир будет представлена временная жилплощадь, горячее питье и закуски. Кроме того, жителей домов, которые выходят на проспект, заранее попросили убрать с парковочных мест во дворах личный автотранспорт. В центральных районах города, на мостах, перекрестках, были выставлены дополнительные сотрудники правоохранительных органов, включая вооруженную полицию, а тротуары на ряде улиц были отгорожены от проезжей части. На многих улицах появились дополнительные посты с полицейскими машинами, а количество сотрудников со служебными собаками в городе заметно возросло. Журналисты, которые аккредитовались для освещения парада на месте, заранее должны получить специальный стикер на технику, включая зарядные устройства (power bank), в центре для СМИ, после того как она пройдет соответствующие проверки. Журналистов также обязали подписать соглашение об отказе от использования "режима модема" в мобильных устройствах на время проведения парада. Перед началом торжеств все сотрудники СМИ, работающие на месте, должны будут пройти несколько этапов проверки безопасности. В день самого парада, а также в предшествующие несколько дней, была скорректирована работа общественного транспорта в городе, ряд улиц на время проведения торжеств будет закрыта для всех видов транспорта, а также для пешеходов.

