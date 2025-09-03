Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пекине завершаются последние приготовления перед военным парадом - 03.09.2025
В Пекине завершаются последние приготовления перед военным парадом
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Последние приготовления перед началом военного парада по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне завершаются на площади Тяньаньмэнь в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Китай 3 сентября проведет масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Торжественные мероприятия на площади, включая парад, начнутся в среду в 9 утра (4.00 мск). К 8.00 (3.00 мск) на площади завершились последние репетиции военных и оркестра, уборочные машины очистили площадь от пыли, а журналисты заняли свои места на трибунах. Журналисты, освещающие парад, начали проходить проверки безопасности еще в 02.00 среды (21.00 мск вторника). В центре для работников СМИ в Пекине журналисты получили разрешения на проход на парад, а также вслепую "вытянули" конверты, в которых находились приглашения с номером места на трибуне. После нескольких раундов проверок журналисты начали прибывать на трибуны около 5.40 утра (00.40 мск). На время парада на площади были установлены трибуны, а также праздничные декорации. Работники СМИ, которые аккредитовались для освещения парада на месте, заранее должны были получить в центре для СМИ специальный стикер на технику, включая зарядные устройства (power bank), после того как она пройдет соответствующие проверки. Журналистов также обязали подписать соглашение об отказе от использования "режима модема" в мобильных устройствах на время проведения парада. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэка сообщил, что в параде 3 сентября в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общая длительность парада составит около 70 минут. Центральное телевидение Китая сообщало, что в 20.00 (15.00 мск) среды в Доме народных собраний в Пекине состоится торжественный вечер, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Отмечалось, что на вечере "будут присутствовать Си Цзиньпин и другие". Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что в памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае примут участие двадцать шесть глав иностранных государств и правительств. Среди приглашенных лидеров президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
03:33 03.09.2025
 
В Пекине завершаются последние приготовления перед военным парадом

На площади Тяньаньмэнь в Пекине завершаются последние приготовления перед парадом

Заголовок открываемого материала