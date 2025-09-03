https://1prime.ru/20250903/peregovory-861693547.html
Путин и Ким Чен Ын продолжили переговоры в формате тет-а-тет
Путин и Ким Чен Ын продолжили переговоры в формате тет-а-тет
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР КИм Чен Ын продолжили общение в формате тет-а-тет по завершении переговоров с участием представителей делегации, передает корреспондент РИА Новости. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что переговоры лидеров России и КНДР, которые проходят в Пекине, завершились. Они длились более полутора часов. Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
