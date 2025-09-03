Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет - 03.09.2025
Политика
Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет
Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет, оно длилось около часа, передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет, оно длилось около часа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Пекине они провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого лидеры продолжили общение в формате один на один. Также сообщалось, что лидеры общались в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине чуть больше 2,5 часов.Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
общество, пекин, кндр, владимир путин, ким чен ын
Политика, Общество , Пекин, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
© РИА Новости . Сергей Бобылев
