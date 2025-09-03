https://1prime.ru/20250903/peregovory-861698066.html
Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет, оно длилось около часа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Пекине они провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого лидеры продолжили общение в формате один на один. Также сообщалось, что лидеры общались в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине чуть больше 2,5 часов.Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
