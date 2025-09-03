https://1prime.ru/20250903/peregovory-861698066.html

Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет

Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет - 03.09.2025, ПРАЙМ

Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет, оно длилось около часа, передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T11:24+0300

2025-09-03T11:24+0300

2025-09-03T11:24+0300

политика

общество

пекин

кндр

владимир путин

ким чен ын

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861697897_0:0:3490:1964_1920x0_80_0_0_0ee61edb2c6ace2f9ac5add823352f4b.jpg

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет, оно длилось около часа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Пекине они провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого лидеры продолжили общение в формате один на один. Также сообщалось, что лидеры общались в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине чуть больше 2,5 часов.Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.

https://1prime.ru/20250903/ushakov-861690989.html

пекин

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , пекин, кндр, владимир путин, ким чен ын