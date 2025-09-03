https://1prime.ru/20250903/peregovory-861718243.html

Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились

Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились - 03.09.2025, ПРАЙМ

Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае завершились, передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T15:53+0300

2025-09-03T15:53+0300

2025-09-03T15:53+0300

политика

россия

общество

пекин

китай

владимир путин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861712020_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_d2e26af78b5c39913d330dafe532a44c.jpg

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае завершились, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась в среду в государственной резиденции "Дяоюйтай". Лидеры общались более полутора часов. Это последняя из серии двусторонних встреч, запланированных у российского лидера в Пекине. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.

https://1prime.ru/20250814/vetnam-860725828.html

пекин

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , пекин, китай, владимир путин, шос