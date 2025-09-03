Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились - 03.09.2025
Политика
Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились
2025-09-03T15:53+0300
2025-09-03T15:53+0300
политика
россия
общество
пекин
китай
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861712020_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_d2e26af78b5c39913d330dafe532a44c.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае завершились, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась в среду в государственной резиденции "Дяоюйтай". Лидеры общались более полутора часов. Это последняя из серии двусторонних встреч, запланированных у российского лидера в Пекине. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
https://1prime.ru/20250814/vetnam-860725828.html
пекин
китай
россия, общество , пекин, китай, владимир путин, шос
Политика, РОССИЯ, Общество , Пекин, КИТАЙ, Владимир Путин, ШОС
15:53 03.09.2025
 
Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились

Переговоры Путина и президента Вьетнама в Пекине завершились

© POOL | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
© POOL
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае завершились, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча состоялась в среду в государственной резиденции "Дяоюйтай". Лидеры общались более полутора часов. Это последняя из серии двусторонних встреч, запланированных у российского лидера в Пекине.
Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
