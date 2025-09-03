https://1prime.ru/20250903/peregovory-861718243.html
Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае завершились, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась в среду в государственной резиденции "Дяоюйтай". Лидеры общались более полутора часов. Это последняя из серии двусторонних встреч, запланированных у российского лидера в Пекине. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
