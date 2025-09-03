Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес Путина, заявили в Кремле - 03.09.2025
Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес Путина, заявили в Кремле
Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес Путина, заявили в Кремле - 03.09.2025, ПРАЙМ
Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес Путина, заявили в Кремле
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение можно принимать во внимание, заявил... | 03.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение можно принимать во внимание, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине. "Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений, поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, комментируя заявления Мерца. "(Нехороших заявлени - ред.й) в отношении нашего президента", - уточнил Песков.
Политика, Общество , РОССИЯ, ФРГ, ЖЕНЕВА, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:07 03.09.2025
 
Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес Путина, заявили в Кремле

Песков: Мерц в последние часы допустил много нехороших заявлений в адрес Путина

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение можно принимать во внимание, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине.
"Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений, поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, комментируя заявления Мерца.
"(Нехороших заявлени - ред.й) в отношении нашего президента", - уточнил Песков.
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в КНР
Политика
 
 
