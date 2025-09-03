https://1prime.ru/20250903/peskov-861707007.html
Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес Путина, заявили в Кремле
Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес Путина, заявили в Кремле
2025-09-03T13:07+0300
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение можно принимать во внимание, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине. "Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений, поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, комментируя заявления Мерца. "(Нехороших заявлени - ред.й) в отношении нашего президента", - уточнил Песков.
