Песков отреагировал на слова Трампа о "заговорах" - 03.09.2025
Песков отреагировал на слова Трампа о "заговорах"
Песков отреагировал на слова Трампа о "заговорах"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления главы США Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:12+0300
2025-09-03T13:12+0300
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления главы США Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле. "Будем надеться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента России также, комментируя слова Трампа о "заговоре" против США, заявил, что его никто не строит, на это нет ни желания, ни времени.Ранее в среду Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США.
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
13:12 03.09.2025
 
Песков отреагировал на слова Трампа о "заговорах"

Песков надеется, что заявления Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления главы США Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле.
"Будем надеться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России также, комментируя слова Трампа о "заговоре" против США, заявил, что его никто не строит, на это нет ни желания, ни времени.
Ранее в среду Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США.
Ушаков прокомментировал сообщение Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
