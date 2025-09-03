https://1prime.ru/20250903/peskov-861707170.html

Песков отреагировал на слова Трампа о "заговорах"

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления главы США Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле. "Будем надеться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента России также, комментируя слова Трампа о "заговоре" против США, заявил, что его никто не строит, на это нет ни желания, ни времени.Ранее в среду Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США.

