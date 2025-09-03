https://1prime.ru/20250903/peskov-861707325.html

В Кремле прокомментировали встречу Путина и Алиева в Пекине

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Субстантивного общения президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Какого-то субстантивного общения не было на этот раз", - сказал Песков. Ранее Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны. Телеканал Baku TV опубликовал кадры с кратким рукопожатием лидеров России и Азербайджана.

