В Кремле прокомментировали встречу Путина и Алиева в Пекине
В Кремле прокомментировали встречу Путина и Алиева в Пекине
2025-09-03T13:14+0300
2025-09-03T13:14+0300
2025-09-03T13:14+0300
политика
россия
азербайджан
пекин
рф
владимир путин
дмитрий песков
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Субстантивного общения президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Какого-то субстантивного общения не было на этот раз", - сказал Песков. Ранее Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны. Телеканал Baku TV опубликовал кадры с кратким рукопожатием лидеров России и Азербайджана.
азербайджан
пекин
рф
