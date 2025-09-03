Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали встречу Путина и Алиева в Пекине
В Кремле прокомментировали встречу Путина и Алиева в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Субстантивного общения президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Какого-то субстантивного общения не было на этот раз", - сказал Песков. Ранее Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны. Телеканал Baku TV опубликовал кадры с кратким рукопожатием лидеров России и Азербайджана.
россия, азербайджан, пекин, рф, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Пекин, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:14 03.09.2025
 
В Кремле прокомментировали встречу Путина и Алиева в Пекине

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Субстантивного общения президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Какого-то субстантивного общения не было на этот раз", - сказал Песков.
Ранее Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны. Телеканал Baku TV опубликовал кадры с кратким рукопожатием лидеров России и Азербайджана.
Лукашенко пообщался с Алиевым и Шарифом в кулуарах саммита ШОС
31 августа, 15:18
 
Заголовок открываемого материала