Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали, чем завершится программа Путина в Пекине - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250903/peskov-861707470.html
В Кремле рассказали, чем завершится программа Путина в Пекине
В Кремле рассказали, чем завершится программа Путина в Пекине - 03.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, чем завершится программа Путина в Пекине
Программа президента России Владимира Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:17+0300
2025-09-03T13:17+0300
политика
россия
вьетнам
пекин
владимир путин
дмитрий песков
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861702622_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_9a51104bce3b9a9b5d3c4228583c74fb.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Программа президента России Владимира Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Программа двусторонних встреч будет завершаться. Сейчас мы дождемся, вот тет-а-тет продолжают разговор с президентом Конго. И потом будем ждать, где-то через полчасика, минут через 40 приедет президент Вьетнама уже", - сказал Песков журналистам. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
https://1prime.ru/20250903/putin-861702456.html
вьетнам
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861702622_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_84c6febe79f4d4eb1c7d65b82e18a913.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вьетнам, пекин, владимир путин, дмитрий песков, шос
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Пекин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ШОС
13:17 03.09.2025
 
В Кремле рассказали, чем завершится программа Путина в Пекине

Песков: программа Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама

© POOL | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Программа президента России Владимира Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Программа двусторонних встреч будет завершаться. Сейчас мы дождемся, вот тет-а-тет продолжают разговор с президентом Конго. И потом будем ждать, где-то через полчасика, минут через 40 приедет президент Вьетнама уже", - сказал Песков журналистам.
Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Путин назвал Республику Конго надежным партнером России в Африке
12:15
 
ПолитикаРОССИЯВЬЕТНАМПекинВладимир ПутинДмитрий ПесковШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала