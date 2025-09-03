https://1prime.ru/20250903/peskov-861707470.html
В Кремле рассказали, чем завершится программа Путина в Пекине
В Кремле рассказали, чем завершится программа Путина в Пекине - 03.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, чем завершится программа Путина в Пекине
Программа президента России Владимира Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:17+0300
2025-09-03T13:17+0300
2025-09-03T13:17+0300
политика
россия
вьетнам
пекин
владимир путин
дмитрий песков
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861702622_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_9a51104bce3b9a9b5d3c4228583c74fb.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Программа президента России Владимира Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Программа двусторонних встреч будет завершаться. Сейчас мы дождемся, вот тет-а-тет продолжают разговор с президентом Конго. И потом будем ждать, где-то через полчасика, минут через 40 приедет президент Вьетнама уже", - сказал Песков журналистам. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
https://1prime.ru/20250903/putin-861702456.html
вьетнам
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861702622_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_84c6febe79f4d4eb1c7d65b82e18a913.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, пекин, владимир путин, дмитрий песков, шос
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Пекин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ШОС
В Кремле рассказали, чем завершится программа Путина в Пекине
Песков: программа Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Программа президента России Владимира Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Программа двусторонних встреч будет завершаться. Сейчас мы дождемся, вот тет-а-тет продолжают разговор с президентом Конго. И потом будем ждать, где-то через полчасика, минут через 40 приедет президент Вьетнама уже", - сказал Песков журналистам.
Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Путин назвал Республику Конго надежным партнером России в Африке