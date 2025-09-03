https://1prime.ru/20250903/peskov-861713917.html
Путин помог больному раком российскому мальчику в Китае, сообщил Песков
2025-09-03T14:57+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин помог больному раком российскому мальчику, который находится в Китае, сообщил изданию "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, много россиян приезжает на лечение в Китай. И так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией", - сказал Песков в интервью изданию. В материале со ссылкой на слова пресс-секретаря президента сообщается, что лечение не помогало, ребенку становилось хуже, начались серьезные приступы эпилепсии. Китайские специалисты в такой ситуации сказали, что мальчика нужно как можно скорее вернуть в Россию. Но для перелета в таком состоянии нужно специальное оборудование и сопровождение, мама больного мальчика обратилась в посольство. "Посол доложил о ситуации президенту. И Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей", - добавил Песков. Медики стабилизировали состояние ребенка, теперь он отправится домой, говорится в материале, при этом издание отмечает, что в Россию мальчик и его мама доберутся бортом специального летного отряда "Россия", который обеспечивает визит президента в Китай. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
