День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечается в России в среду. | 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечается в России в среду. Ниже приводится справочная информация. Памятная дата России – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны – отмечается ежегодно 3 сентября в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 2023 года "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В 2010 году памятная дата была внесена в календарь как День окончания Второй мировой войны и отмечалась 2 сентября. В 2020 году празднование перенесли на 3 сентября. По мнению авторов документа, изменение даты окончания Второй мировой войны направлено на укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества. В июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении названия памятного дня. Он стал называться Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что наименование праздника целенаправленно "указывает именно на "милитаристскую Японию", то есть на действовавший в 1945 году в Японии политический режим, свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны". Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. 22 июня 1941 года в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его территорию Германии. После нескольких лет тяжелых кровопролитных боевых действий на советско-германском фронте вермахт потерпел сокрушительное поражение. В апреле-мае 1945 года советские вооруженные силы в Берлинской и Пражской операциях разгромили последние группировки немецко-фашистских войск и встретились с войсками союзников. Война в Европе окончилась. Германия безоговорочно капитулировала. Но на Дальнем Востоке и Тихом океане Япония продолжала борьбу против США, Великобритании и других союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Требование США, Великобритании и Китая от 26 июля 1945 года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. Советский Союз, денонсировавший 5 апреля 1945 года советско-японский договор о нейтралитете из-за враждебной политики Японии после нападения Германии на СССР, 8 августа 1945 года в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации 1945 года и объявил войну Японии с целью ликвидировать последний очаг Второй мировой войны и оказать помощь союзникам по антигитлеровской коалиции в освобождении оккупированных Японией стран. У границ Советского Союза была сосредоточена крупная группировка японских войск, основу которой составляла Квантунская армия. Ее главные силы располагались в центральных районах Маньчжурии (Северо-Восточный Китай), третья часть – в приграничной зоне. Японские войска, находящиеся в северо-восточных и северных провинциях Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), а также Корее насчитывали свыше одного миллиона человек, более 1,2 тысячи танков, 6,6 тысячи орудий, около 1,9 тысячи самолетов, свыше 30 боевых кораблей и катеров (в составе Сунгарийской речной военной флотилии). На территории Маньчжурии и Внутренней Монголии у границ с Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой (МНР, с 1992 года – Монголия) было возведено 17 укрепленных районов общей протяженностью около 800 километров, в которых находилось около 4,5 тысяч долговременных огневых сооружений. Наличие на дальневосточных границах Советского Союза мощной сухопутной группировки вооруженных сил Японии вынуждало Ставку Верховного Главнокомандования с 1941 года задействовать здесь значительные силы и средства, но для разгрома Квантунской армии их было недостаточно. Поэтому советское командование в течение мая – начала августа 1945 года перебросило с запада на Дальний Восток часть высвободившихся после капитуляции Германии войск и техники. В результате группировка советских войск стала насчитывать более 1,7 миллиона человек, около 30 тысяч орудий и минометов, 5,25 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 5,2 тысячи самолетов (с учетом авиации Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии), 93 боевых корабля. Она была разделена на три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Общее руководство войсками осуществляло Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, которое возглавлял маршал Александр Василевский. 9 августа советские ударные группировки атаковали противника с суши, воздуха и моря. Боевые действия развернулись на фронтах протяженностью свыше 5 тысяч километров. Корабли Тихоокеанского флота вышли в открытое море и перерезали морские коммуникации, связывающие Квантунскую группировку с Японией. В результате стремительного наступления советских войск и вступившей 10 августа в войну против Японии Монгольской народно-революционной армии (маршал Хорлогийн Чойбалсан) Квантунская армия в короткий срок была разгромлена. Освобождены Северо-Восточный Китай и Северная Корея (в ходе Маньчжурской операции), Южный Сахалин, Курильские острова. Ко 2 сентября японские войска, действовавшие против Красной Армии, повсеместно капитулировали. Сокрушительный удар по Квантунской армии ускорил разгром Японии. Союзники СССР по антигитлеровской коалиции, несмотря на атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года), не рассчитывали на скорую капитуляцию Японии. Советские войска за 23 дня боевых действий нанесли японским вооруженным силам самое крупное во Второй мировой войне поражение с наиболее тяжелыми для них потерями – свыше 700 тысяч человек, в том числе около 84 тысяч погибших и свыше 640 тысяч пленных. Потери советских войск: безвозвратные 12 тысяч человек, санитарные 24,4 тысячи человек. Япония, лишившись крупнейшей военно-промышленной базы на Азиатском материке и наиболее сильной группировки сухопутных войск, оказалась не в состоянии продолжать военные действия. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" состоялось подписание "Акта о безоговорочной капитуляции Японии". От Японии его подписал министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу, как представитель императора и японского правительства, и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу. От имени всех союзных держав, находившихся в состоянии войны с Японией, Акт подписал генерал Дуглас Макартур (США); от имени отдельных стран – адмирал Честер Нимиц (США), генерал‑лейтенант Кузьма Деревянко (СССР), генерал Су Юнчан (Китай), адмирал Брюс Фрейзер (Великобритания). Подписи от имени своих стран также поставили представители Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов. Япония полностью приняла условия Потсдамской декларации (1945). Согласно Акту, военные действия с ее стороны прекращались немедленно, все японские и находившиеся под японским контролем вооруженные силы безоговорочно капитулировали; оружие, военное и гражданское имущество сохранялись без повреждения. Японскому правительству и генштабу предписывалось немедленно освободить союзных военнопленных и интернированных гражданских лиц. Все японские гражданские, военные и морские официальные лица обязывались повиноваться и выполнять указания и приказы Верховного командования союзных держав. Ему же подчинялась власть императора и правительства Японии по управлению государством. Верховный командующий союзных держав наделялся правом "предпринимать такие шаги, какие он сочтет необходимыми для осуществления условий капитуляции". По условиям Потсдамской декларации суверенитет Японии был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага – по указанию союзников. В результате победы СССР в войне Япония возвратила Советскому Союзу Южный Сахалин и Курильские острова. В целях осуществления контроля за выполнением Акта решением Московского совещания (1945) министров иностранных дел СССР, США и Великобритании были созданы Дальневосточная комиссия и Союзный совет для Японии. Вторая мировая война явилась крупнейшим военным столкновением в истории человечества. Она длилась шесть лет, численность населения участвовавших государств составила 1,7 миллиарда человек, в рядах ВС находилось 110 миллионов человек. Военные действия велись на территории Европы, Азии, Африки, в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Она была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибли свыше 55 миллионов человек. Советский Союз вынес на себе основную тяжесть войны, понес наибольшие человеческие жертвы (погибли около 27 миллионов человек). Важнейший итог войны – разгром наиболее агрессивных реакционных сил, что коренным образом изменило расстановку политических сил в мире, определило все его послевоенное развитие. От физического уничтожения были спасены многие народы "неарийского" происхождения, которым была уготована участь сгинуть в нацистских концлагерях или превратиться в рабов. Разгром нацистской Германии и империалистической Японии способствовал подъему национально-освободительного движения, крушению колониальной системы империализма. Впервые была дана правовая оценка идеологам и исполнителям человеконенавистнических планов завоевания мирового господства (Нюрнбергские процессы 1945-1949 годов и Токийский процесс 1946-1948 годов).

2025

