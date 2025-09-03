Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-президент Польши рассказал неудобную правду о Зеленском - 03.09.2025
https://1prime.ru/20250903/polsha-861716207.html
Экс-президент Польши рассказал неудобную правду о Зеленском
Владимир Зеленский пытался вовлечь Польшу в вооруженный конфликт с Россией, утверждает бывший президент Польши Анджей Дуда, о чем сообщает издание DoRzeczy. | 03.09.2025
2025-09-03T15:23+0300
2025-09-03T15:24+0300
польша
украина
россия
анджей дуда
владимир зеленский
минобороны рф
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытался вовлечь Польшу в вооруженный конфликт с Россией, утверждает бывший президент Польши Анджей Дуда, о чем сообщает издание DoRzeczy. "С самого начала, Украина стремилась вовлечь всех в войну. Это очевидно их интересы. Их цель — найти тех, кто будет активно сражаться вместе с ними против России. Это наблюдается с первых дней", — отметил Дуда. Кроме того, экс-президент ответил на вопрос журналиста о том, что Зеленский пытался оказать давление на Польшу, чтобы добиться признания, что ракета, упавшая на польскую территорию вблизи населенного пункта Пшеводуво 15 ноября 2022 года, якобы была запущена Россией. "Можно и так сказать. Это выглядело как попытка втянуть Польшу в конфликт", — прокомментировал Дуда. Согласно заявлению Министерства обороны России, касающемуся данного инцидента, ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а представленные фотографии обломков не связаны с российскими военными средствами. Обнародованные в Польше изображения с места происшествия в Пшеводуве ясно показывают, что там обнаружены фрагменты ракеты системы ПВО Украины С-300, подчеркнули в ведомстве.
польша, украина, россия, анджей дуда, владимир зеленский, минобороны рф
ПОЛЬША, УКРАИНА, РОССИЯ, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Минобороны РФ
15:23 03.09.2025 (обновлено: 15:24 03.09.2025)
 
Экс-президент Польши рассказал неудобную правду о Зеленском

Дуда: Зеленский хотел втянуть Польшу в войну с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭкс-президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытался вовлечь Польшу в вооруженный конфликт с Россией, утверждает бывший президент Польши Анджей Дуда, о чем сообщает издание DoRzeczy.
"С самого начала, Украина стремилась вовлечь всех в войну. Это очевидно их интересы. Их цель — найти тех, кто будет активно сражаться вместе с ними против России. Это наблюдается с первых дней", — отметил Дуда.
Кроме того, экс-президент ответил на вопрос журналиста о том, что Зеленский пытался оказать давление на Польшу, чтобы добиться признания, что ракета, упавшая на польскую территорию вблизи населенного пункта Пшеводуво 15 ноября 2022 года, якобы была запущена Россией.
"Можно и так сказать. Это выглядело как попытка втянуть Польшу в конфликт", — прокомментировал Дуда.
Согласно заявлению Министерства обороны России, касающемуся данного инцидента, ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а представленные фотографии обломков не связаны с российскими военными средствами. Обнародованные в Польше изображения с места происшествия в Пшеводуве ясно показывают, что там обнаружены фрагменты ракеты системы ПВО Украины С-300, подчеркнули в ведомстве.
