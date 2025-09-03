https://1prime.ru/20250903/polsha-861716207.html
Экс-президент Польши рассказал неудобную правду о Зеленском
Экс-президент Польши рассказал неудобную правду о Зеленском - 03.09.2025, ПРАЙМ
Экс-президент Польши рассказал неудобную правду о Зеленском
Владимир Зеленский пытался вовлечь Польшу в вооруженный конфликт с Россией, утверждает бывший президент Польши Анджей Дуда, о чем сообщает издание DoRzeczy. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T15:23+0300
2025-09-03T15:23+0300
2025-09-03T15:24+0300
польша
украина
россия
анджей дуда
владимир зеленский
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846864772_0:0:1817:1023_1920x0_80_0_0_e65f0dbf8c2cc3136532e142f7f9508f.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытался вовлечь Польшу в вооруженный конфликт с Россией, утверждает бывший президент Польши Анджей Дуда, о чем сообщает издание DoRzeczy. "С самого начала, Украина стремилась вовлечь всех в войну. Это очевидно их интересы. Их цель — найти тех, кто будет активно сражаться вместе с ними против России. Это наблюдается с первых дней", — отметил Дуда. Кроме того, экс-президент ответил на вопрос журналиста о том, что Зеленский пытался оказать давление на Польшу, чтобы добиться признания, что ракета, упавшая на польскую территорию вблизи населенного пункта Пшеводуво 15 ноября 2022 года, якобы была запущена Россией. "Можно и так сказать. Это выглядело как попытка втянуть Польшу в конфликт", — прокомментировал Дуда. Согласно заявлению Министерства обороны России, касающемуся данного инцидента, ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а представленные фотографии обломков не связаны с российскими военными средствами. Обнародованные в Польше изображения с места происшествия в Пшеводуве ясно показывают, что там обнаружены фрагменты ракеты системы ПВО Украины С-300, подчеркнули в ведомстве.
https://1prime.ru/20250826/polsha-861281999.html
https://1prime.ru/20250901/polsha-861581174.html
https://1prime.ru/20250830/polsha-861483656.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846864772_0:0:1579:1184_1920x0_80_0_0_811cc3ac5aac005e4cee33f29e4e4ea9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, россия, анджей дуда, владимир зеленский, минобороны рф
ПОЛЬША, УКРАИНА, РОССИЯ, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Минобороны РФ
Экс-президент Польши рассказал неудобную правду о Зеленском
Дуда: Зеленский хотел втянуть Польшу в войну с Россией