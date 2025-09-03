https://1prime.ru/20250903/polsha-861716207.html

Экс-президент Польши рассказал неудобную правду о Зеленском

Экс-президент Польши рассказал неудобную правду о Зеленском - 03.09.2025, ПРАЙМ

Экс-президент Польши рассказал неудобную правду о Зеленском

Владимир Зеленский пытался вовлечь Польшу в вооруженный конфликт с Россией, утверждает бывший президент Польши Анджей Дуда, о чем сообщает издание DoRzeczy. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T15:23+0300

2025-09-03T15:23+0300

2025-09-03T15:24+0300

польша

украина

россия

анджей дуда

владимир зеленский

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846864772_0:0:1817:1023_1920x0_80_0_0_e65f0dbf8c2cc3136532e142f7f9508f.jpg

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытался вовлечь Польшу в вооруженный конфликт с Россией, утверждает бывший президент Польши Анджей Дуда, о чем сообщает издание DoRzeczy. "С самого начала, Украина стремилась вовлечь всех в войну. Это очевидно их интересы. Их цель — найти тех, кто будет активно сражаться вместе с ними против России. Это наблюдается с первых дней", — отметил Дуда. Кроме того, экс-президент ответил на вопрос журналиста о том, что Зеленский пытался оказать давление на Польшу, чтобы добиться признания, что ракета, упавшая на польскую территорию вблизи населенного пункта Пшеводуво 15 ноября 2022 года, якобы была запущена Россией. "Можно и так сказать. Это выглядело как попытка втянуть Польшу в конфликт", — прокомментировал Дуда. Согласно заявлению Министерства обороны России, касающемуся данного инцидента, ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а представленные фотографии обломков не связаны с российскими военными средствами. Обнародованные в Польше изображения с места происшествия в Пшеводуве ясно показывают, что там обнаружены фрагменты ракеты системы ПВО Украины С-300, подчеркнули в ведомстве.

https://1prime.ru/20250826/polsha-861281999.html

https://1prime.ru/20250901/polsha-861581174.html

https://1prime.ru/20250830/polsha-861483656.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, россия, анджей дуда, владимир зеленский, минобороны рф