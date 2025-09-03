https://1prime.ru/20250903/pravitelstvo--861686780.html

Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку

Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку - 03.09.2025, ПРАЙМ

Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку

Правительство РФ дополнительно выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T09:12+0300

2025-09-03T09:12+0300

2025-09-03T09:12+0300

финансы

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина. "Правительство продолжает поддерживать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия. Подписано распоряжение о выделении 100,4 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека". Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина", - сообщили в кабмине. Из общей суммы 53,4 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование "Семейной ипотеки". Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере 6% для граждан, имеющих детей, пояснили в кабмине. "Еще 9,6 миллиарда рублей предусмотрено для обеспечения реализации "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной 2-процентной ставке. Кроме того, 37,4 миллиарда рублей пойдёт на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", которая завершилась 1 июля 2024 года", - отметили в кабмине.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф