Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку
Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку
Правительство РФ дополнительно выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T09:12+0300
финансы
россия
рф
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина. "Правительство продолжает поддерживать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия. Подписано распоряжение о выделении 100,4 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека". Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина", - сообщили в кабмине. Из общей суммы 53,4 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование "Семейной ипотеки". Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере 6% для граждан, имеющих детей, пояснили в кабмине. "Еще 9,6 миллиарда рублей предусмотрено для обеспечения реализации "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной 2-процентной ставке. Кроме того, 37,4 миллиарда рублей пойдёт на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", которая завершилась 1 июля 2024 года", - отметили в кабмине.
