Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку - 03.09.2025, ПРАЙМ
Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку
2025-09-03T09:12+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина. "Правительство продолжает поддерживать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия. Подписано распоряжение о выделении 100,4 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека". Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина", - сообщили в кабмине. Из общей суммы 53,4 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование "Семейной ипотеки". Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере 6% для граждан, имеющих детей, пояснили в кабмине. "Еще 9,6 миллиарда рублей предусмотрено для обеспечения реализации "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной 2-процентной ставке. Кроме того, 37,4 миллиарда рублей пойдёт на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", которая завершилась 1 июля 2024 года", - отметили в кабмине.
2025
09:12 03.09.2025
 
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило более 100 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Правительство продолжает поддерживать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия. Подписано распоряжение о выделении 100,4 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека". Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина", - сообщили в кабмине.
Из общей суммы 53,4 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование "Семейной ипотеки". Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере 6% для граждан, имеющих детей, пояснили в кабмине.
"Еще 9,6 миллиарда рублей предусмотрено для обеспечения реализации "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной 2-процентной ставке. Кроме того, 37,4 миллиарда рублей пойдёт на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека", которая завершилась 1 июля 2024 года", - отметили в кабмине.
 
