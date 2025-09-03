Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи Lada в России за восемь месяцев снизились на 24,9% - 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T07:17+0300
2025-09-03T07:17+0300
бизнес
россия
экономика
haval
chery
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественной марки Lada в России по итогам восьми месяцев 2025 года составили 211,3 тысячи штук, что на 24,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета аналитического агентства "Автостат". При этом отечественная марка сохраняет уверенное первенство на российском авторынке, но ее доля в продажах за восемь месяцев немного снизилась по сравнению с прошлогодней и составила 27,3%. В августе продажи Lada сократились более ощутимо, на 28,4%, и составили 27,6 тысячи автомобилей, а доля рынка сократилась на 3,4 процентных пункта в годовом выражении и составила 22,6%. На втором месте по продажам в последний месяц лета оказалась китайская марка Haval, продажи которой составили 16 тысяч штук (-13,6% в годовом выражении), а замыкает тройку лидеров Chery, чей результат в годовом выражении ухудшился на 33% - до 11,1 тысячи машин. В топ-5 марок августа также попали китайский Geely (8,7 тысячи штук) и его белорусский аналог - Belgee (7,8 тысячи штук). Лидером августовского модельного рейтинга осталась отечественная Lada Granta (12,9 тысячи штук), а второе место на этот раз занял китайский Haval Jolion (6,6 тысячи штук), сместив с него Lada Vesta (6,3 тысячи штук), которая стала третьей. У всей тройки лидеров наблюдается отрицательная динамика в годовом выражении. По данным "Автостата", приведенным в отчете, продажи новых легковушек в России по итогам августа 2025 года составили 122,2 тысячи штук, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. За восемь месяцев текущего года продажи в этом сегменте снизились на 23% в годовом выражении и составили 773,3 тысячи машин.
бизнес, россия, haval, chery, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Haval, Chery, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
07:17 03.09.2025
 
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественной марки Lada в России по итогам восьми месяцев 2025 года составили 211,3 тысячи штук, что на 24,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета аналитического агентства "Автостат".
При этом отечественная марка сохраняет уверенное первенство на российском авторынке, но ее доля в продажах за восемь месяцев немного снизилась по сравнению с прошлогодней и составила 27,3%. В августе продажи Lada сократились более ощутимо, на 28,4%, и составили 27,6 тысячи автомобилей, а доля рынка сократилась на 3,4 процентных пункта в годовом выражении и составила 22,6%.
На втором месте по продажам в последний месяц лета оказалась китайская марка Haval, продажи которой составили 16 тысяч штук (-13,6% в годовом выражении), а замыкает тройку лидеров Chery, чей результат в годовом выражении ухудшился на 33% - до 11,1 тысячи машин. В топ-5 марок августа также попали китайский Geely (8,7 тысячи штук) и его белорусский аналог - Belgee (7,8 тысячи штук).
Лидером августовского модельного рейтинга осталась отечественная Lada Granta (12,9 тысячи штук), а второе место на этот раз занял китайский Haval Jolion (6,6 тысячи штук), сместив с него Lada Vesta (6,3 тысячи штук), которая стала третьей. У всей тройки лидеров наблюдается отрицательная динамика в годовом выражении.
По данным "Автостата", приведенным в отчете, продажи новых легковушек в России по итогам августа 2025 года составили 122,2 тысячи штук, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. За восемь месяцев текущего года продажи в этом сегменте снизились на 23% в годовом выражении и составили 773,3 тысячи машин.
 
