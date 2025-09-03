https://1prime.ru/20250903/prodazhi-861682964.html

Продажи Lada в России за восемь месяцев снизились на 24,9%

03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественной марки Lada в России по итогам восьми месяцев 2025 года составили 211,3 тысячи штук, что на 24,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета аналитического агентства "Автостат". При этом отечественная марка сохраняет уверенное первенство на российском авторынке, но ее доля в продажах за восемь месяцев немного снизилась по сравнению с прошлогодней и составила 27,3%. В августе продажи Lada сократились более ощутимо, на 28,4%, и составили 27,6 тысячи автомобилей, а доля рынка сократилась на 3,4 процентных пункта в годовом выражении и составила 22,6%. На втором месте по продажам в последний месяц лета оказалась китайская марка Haval, продажи которой составили 16 тысяч штук (-13,6% в годовом выражении), а замыкает тройку лидеров Chery, чей результат в годовом выражении ухудшился на 33% - до 11,1 тысячи машин. В топ-5 марок августа также попали китайский Geely (8,7 тысячи штук) и его белорусский аналог - Belgee (7,8 тысячи штук). Лидером августовского модельного рейтинга осталась отечественная Lada Granta (12,9 тысячи штук), а второе место на этот раз занял китайский Haval Jolion (6,6 тысячи штук), сместив с него Lada Vesta (6,3 тысячи штук), которая стала третьей. У всей тройки лидеров наблюдается отрицательная динамика в годовом выражении. По данным "Автостата", приведенным в отчете, продажи новых легковушек в России по итогам августа 2025 года составили 122,2 тысячи штук, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. За восемь месяцев текущего года продажи в этом сегменте снизились на 23% в годовом выражении и составили 773,3 тысячи машин.

