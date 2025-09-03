https://1prime.ru/20250903/protjazhennost-861678021.html

Протяженность автодорог в России оценивается в 4,4 миллиона километров

2025-09-03T03:14+0300

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Общая протяженность автомобильных дорог в России оценивается в 4,4 миллиона километра, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, совокупная протяженность федеральных трасс, дорог регионального и межрегионального значения по состоянию на март 2024 года составляла 4 миллиона 402 тысячи 777,5 километра. Например, в первом по алфавиту регионе страны - республике Адыгея - протяженность автотрасс составляла 6,3 тысячи километров, а в последнем - Ямало-Ненецком автономном округе - 5,7 тысячи километров. Минтранс РФ в августе приводил статистику по протяженности автомобильных дорог федерального значения. Она составляет более 66,4 тысячи километров, из которых 61,4 тысячи километров находятся в ведении Росавтодора, а оставшиеся 5 тысяч – в доверительном управлении госкомпании "Автодор".

