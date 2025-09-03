Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Протяженность автодорог в России оценивается в 4,4 миллиона километров - 03.09.2025
Протяженность автодорог в России оценивается в 4,4 миллиона километров
Протяженность автодорог в России оценивается в 4,4 миллиона километров - 03.09.2025, ПРАЙМ
Протяженность автодорог в России оценивается в 4,4 миллиона километров
Общая протяженность автомобильных дорог в России оценивается в 4,4 миллиона километра, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА... | 03.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Общая протяженность автомобильных дорог в России оценивается в 4,4 миллиона километра, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, совокупная протяженность федеральных трасс, дорог регионального и межрегионального значения по состоянию на март 2024 года составляла 4 миллиона 402 тысячи 777,5 километра. Например, в первом по алфавиту регионе страны - республике Адыгея - протяженность автотрасс составляла 6,3 тысячи километров, а в последнем - Ямало-Ненецком автономном округе - 5,7 тысячи километров. Минтранс РФ в августе приводил статистику по протяженности автомобильных дорог федерального значения. Она составляет более 66,4 тысячи километров, из которых 61,4 тысячи километров находятся в ведении Росавтодора, а оставшиеся 5 тысяч – в доверительном управлении госкомпании "Автодор".
Протяженность автодорог в России оценивается в 4,4 миллиона километров

Общая протяженность автодорог в России оценивается в 4,4 миллиона километров

Заголовок открываемого материала