Протяженность автодорог в России оценивается в 4,4 миллиона километров

2025-09-03T03:14+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Общая протяженность автомобильных дорог в России оценивается в 4,4 миллиона километра, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, совокупная протяженность федеральных трасс, дорог регионального и межрегионального значения по состоянию на март 2024 года составляла 4 миллиона 402 тысячи 777,5 километра.
Например, в первом по алфавиту регионе страны - республике Адыгея - протяженность автотрасс составляла 6,3 тысячи километров, а в последнем - Ямало-Ненецком автономном округе - 5,7 тысячи километров.
Минтранс РФ в августе приводил статистику по протяженности автомобильных дорог федерального значения. Она составляет более 66,4 тысячи километров, из которых 61,4 тысячи километров находятся в ведении Росавтодора, а оставшиеся 5 тысяч – в доверительном управлении госкомпании "Автодор".
