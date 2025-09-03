https://1prime.ru/20250903/psb-861677171.html
На стенде ПСБ появился рояль, играющий без музыканта
На стенде ПСБ появился рояль, играющий без музыканта - 03.09.2025, ПРАЙМ
На стенде ПСБ появился рояль, играющий без музыканта
03.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рояль, играющий без музыканта, появился на стенде ПСБ на Х Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Клавиши белого рояля на стенде ПСБ на ВЭФ-2025 нажимаются сами. Инструмент без помощи музыканта воспроизводит музыкальные композиции.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
