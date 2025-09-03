https://1prime.ru/20250903/ptitsa-861683481.html
Птица попала в отсек стеклоочистителя самолета в Иркутске
2025-09-03T07:38+0300
ИРКУТСК, 3 сен - ПРАЙМ. Птица попала в отсек стеклоочистителя самолета авиакомпании "Azur Air" при вылете из Иркутска, воздушное судно вернулось в аэропорт, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня около 10 час. (05.00 мск) воздушное судно B-757 200 авиакомпании "Azur Air", выполняющее рейс ZF-2577 по маршруту Иркутск - Камрань, вернулось в аэропорт города Иркутска в связи с попаданием птицы в отсек стеклоочистителя после взлета", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, вылет запланирован на 15.30 (10.30 мск). Организована проверка, обеспечивается соблюдение прав пассажиров.
