https://1prime.ru/20250903/ptitsa-861683481.html

Птица попала в отсек стеклоочистителя самолета в Иркутске

Птица попала в отсек стеклоочистителя самолета в Иркутске - 03.09.2025, ПРАЙМ

Птица попала в отсек стеклоочистителя самолета в Иркутске

Птица попала в отсек стеклоочистителя самолета авиакомпании "Azur Air" при вылете из Иркутска, воздушное судно вернулось в аэропорт, сообщает Восточно-Сибирская | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T07:38+0300

2025-09-03T07:38+0300

2025-09-03T07:38+0300

бизнес

иркутск

azur air

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861683481.jpg?1756874334

ИРКУТСК, 3 сен - ПРАЙМ. Птица попала в отсек стеклоочистителя самолета авиакомпании "Azur Air" при вылете из Иркутска, воздушное судно вернулось в аэропорт, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня около 10 час. (05.00 мск) воздушное судно B-757 200 авиакомпании "Azur Air", выполняющее рейс ZF-2577 по маршруту Иркутск - Камрань, вернулось в аэропорт города Иркутска в связи с попаданием птицы в отсек стеклоочистителя после взлета", - говорится в сообщении. По предварительной информации, вылет запланирован на 15.30 (10.30 мск). Организована проверка, обеспечивается соблюдение прав пассажиров.

иркутск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, иркутск, azur air