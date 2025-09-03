https://1prime.ru/20250903/putin--861686123.html
Путин обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном двусторонние отношения по всем направлениям. "Я очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить по нашим двусторонним отношениям, причем во всех измерениях и по всем направлениям", - сказал российский лидер. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Ранее Путин и другие лидеры иностранных государств присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.
