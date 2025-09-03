Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения - 03.09.2025
Путин обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения
Путин обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном двусторонние отношения по всем направлениям. "Я очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить по нашим двусторонним отношениям, причем во всех измерениях и по всем направлениям", - сказал российский лидер. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Ранее Путин и другие лидеры иностранных государств присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.
россия, общество, кндр, пекин, владимир путин, ким чен ын
Политика, РОССИЯ, Общество, КНДР, Пекин, Владимир Путин, Ким Чен Ын
08:54 03.09.2025 (обновлено: 09:19 03.09.2025)
 
Путин обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения

Путин заявил, что обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения по всем направлениям

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном двусторонние отношения по всем направлениям.
"Я очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить по нашим двусторонним отношениям, причем во всех измерениях и по всем направлениям", - сказал российский лидер.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Ранее Путин и другие лидеры иностранных государств присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.
Началась встреча Путина и Ким Чен Ына
Политика РОССИЯ Общество КНДР Пекин Владимир Путин Ким Чен Ын
 
 
