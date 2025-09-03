Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Пекине - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны в Пекине - вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими высокими гостями посмотрит военный парад на площади Тяньаньмэнь и посетит торжественный прием. В параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Всего в памятных мероприятиях примут участие 26 глав иностранных государств и правительств. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин на военном параде в Пекине будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от председателя КНР займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Продолжит глава российского государства и серию двусторонних контактов. Так, в частности, у Путина запланирована беседа с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с президентом Вьетнама Льонг Кыонгом. Не исключены и другие контакты.
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны в Пекине - вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими высокими гостями посмотрит военный парад на площади Тяньаньмэнь и посетит торжественный прием.
В параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Всего в памятных мероприятиях примут участие 26 глав иностранных государств и правительств.
Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин на военном параде в Пекине будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от председателя КНР займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
Продолжит глава российского государства и серию двусторонних контактов.
Так, в частности, у Путина запланирована беседа с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с президентом Вьетнама Льонг Кыонгом. Не исключены и другие контакты.
 
