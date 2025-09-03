https://1prime.ru/20250903/putin-861679640.html

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын находятся на трибунах в Пекине

2025-09-03T04:33+0300

экономика

общество

мировая экономика

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

ким чен ын

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861679640.jpg?1756863223

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся на трибунах на площади Тяньаньмэнь в Пекине, откуда будут вместе смотреть военный парад, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится по правую руку от Си Цзиньпина, а слева от лидера Китая - Ким Чен Ын. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором принимают участие лидеры иностранных государств.

китай

пекин

2025

