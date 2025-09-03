Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын находятся на трибунах в Пекине - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын находятся на трибунах в Пекине
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся на трибунах на площади Тяньаньмэнь в Пекине, откуда будут вместе | 03.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся на трибунах на площади Тяньаньмэнь в Пекине, откуда будут вместе смотреть военный парад, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится по правую руку от Си Цзиньпина, а слева от лидера Китая - Ким Чен Ын. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором принимают участие лидеры иностранных государств.
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся на трибунах на площади Тяньаньмэнь в Пекине, откуда будут вместе смотреть военный парад, передает корреспондент РИА Новости.
Путин находится по правую руку от Си Цзиньпина, а слева от лидера Китая - Ким Чен Ын.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором принимают участие лидеры иностранных государств.
 
