Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын находятся на трибунах в Пекине

2025-09-03T04:33+0300
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся на трибунах на площади Тяньаньмэнь в Пекине, откуда будут вместе смотреть военный парад, передает корреспондент РИА Новости.
Путин находится по правую руку от Си Цзиньпина, а слева от лидера Китая - Ким Чен Ын.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором принимают участие лидеры иностранных государств.
