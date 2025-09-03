https://1prime.ru/20250903/putin-861698517.html
Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию. Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа. "Приезжайте к нам", - сказал Путин, обращаясь к Ким Чен Ыну, когда российский лидер провожал коллегу из КНДР до автомобиля. Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
