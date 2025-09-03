Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал Республику Конго надежным партнером России в Африке
Путин назвал Республику Конго надежным партнером России в Африке
Путин назвал Республику Конго надежным партнером России в Африке
2025-09-03T12:15+0300
2025-09-03T12:51+0300
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Республика Конго является надежным партнером России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Работа вместе с Конго – это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке. Конго – наш надежный, проверенный временем друг и партнер", - сказал Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.
россия, конго, африка, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Конго, АФРИКА, Владимир Путин
12:15 03.09.2025 (обновлено: 12:51 03.09.2025)
 
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи в Пекине
© РИА Новости . Сергей Бобылев
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Республика Конго является надежным партнером России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Работа вместе с Конго – это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке. Конго – наш надежный, проверенный временем друг и партнер", - сказал Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.
Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным, рассказал о скорой новой встрече
