Путин назвал Республику Конго надежным партнером России в Африке
Путин назвал Республику Конго надежным партнером России в Африке - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Республику Конго надежным партнером России в Африке
03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Республика Конго является надежным партнером России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Работа вместе с Конго – это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке. Конго – наш надежный, проверенный временем друг и партнер", - сказал Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.
