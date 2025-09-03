https://1prime.ru/20250903/putin-861702777.html

Путин назвал работу с Республикой Конго одним из приоритетов РФ в Африке

Путин назвал работу с Республикой Конго одним из приоритетов РФ в Африке - 03.09.2025, ПРАЙМ

Путин назвал работу с Республикой Конго одним из приоритетов РФ в Африке

Работа с Республикой Конго является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности РФ в Африке, сообщил президент России Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T12:16+0300

2025-09-03T12:16+0300

2025-09-03T12:16+0300

политика

россия

африка

конго

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861702622_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_9a51104bce3b9a9b5d3c4228583c74fb.jpg

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Работа с Республикой Конго является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности РФ в Африке, сообщил президент России Владимир Путин. "Работа вместе с Конго - это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке", - сказал Путин на встрече с президентом Республики Конго.

https://1prime.ru/20250709/nefteprovod-859335404.html

африка

конго

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, африка, конго, владимир путин