Путин назвал работу с Республикой Конго одним из приоритетов РФ в Африке
2025-09-03T12:16+0300
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Работа с Республикой Конго является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности РФ в Африке, сообщил президент России Владимир Путин. "Работа вместе с Конго - это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке", - сказал Путин на встрече с президентом Республики Конго.
