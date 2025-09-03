https://1prime.ru/20250903/putin-861709250.html
Путин пригласил лидера КНДР в Москву
Путин пригласил лидера КНДР в Москву - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин пригласил лидера КНДР в Москву
Президент России Владимир Путин снова пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:23+0300
2025-09-03T13:23+0300
2025-09-03T13:23+0300
политика
россия
москва
кндр
владимир путин
ким чен ын
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861709096_0:118:2695:1633_1920x0_80_0_0_aca8966d879eb673ae0c51058f0740fa.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин снова пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент России Владимир Путин снова пригасил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. (Временных перспектив - ред.) пока нет, конечно. Они будут согласовываться", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20250903/tramp-861708432.html
москва
кндр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861709096_0:0:2695:2021_1920x0_80_0_0_8dc3b432a0e063279df7765b47315c98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, кндр, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков
Путин пригласил лидера КНДР в Москву
Песков: Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже