Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин пригласил лидера КНДР в Москву - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250903/putin-861709250.html
Путин пригласил лидера КНДР в Москву
Путин пригласил лидера КНДР в Москву - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин пригласил лидера КНДР в Москву
Президент России Владимир Путин снова пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:23+0300
2025-09-03T13:23+0300
политика
россия
москва
кндр
владимир путин
ким чен ын
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861709096_0:118:2695:1633_1920x0_80_0_0_aca8966d879eb673ae0c51058f0740fa.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин снова пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент России Владимир Путин снова пригасил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. (Временных перспектив - ред.) пока нет, конечно. Они будут согласовываться", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20250903/tramp-861708432.html
москва
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861709096_0:0:2695:2021_1920x0_80_0_0_8dc3b432a0e063279df7765b47315c98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, кндр, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков
13:23 03.09.2025
 
Путин пригласил лидера КНДР в Москву

Песков: Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВладимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на площадке перед главным входом одного из корпусов ДВФУ на острове Русский. 25 апреля 2019
Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на площадке перед главным входом одного из корпусов ДВФУ на острове Русский. 25 апреля 2019 - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин снова пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву, время будет согласовано позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин снова пригасил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. (Временных перспектив - ред.) пока нет, конечно. Они будут согласовываться", - сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Трамп сделал заявление о встрече Путина, Си и Ким Чен Ына в Китае
13:20
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАКНДРВладимир ПутинКим Чен ЫнДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала