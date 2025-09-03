Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама - 03.09.2025
Политика
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама
политика
россия
китай
рф
вьетнам
владимир путин
си цзиньпин
шос
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Отношения РФ и Вьетнама в последние годы развиваются более интенсивно, заявил президент России Владимир Путин. "Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. А в последние годы оно интенсифицируется. Очень рад встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
россия, китай, рф, вьетнам, владимир путин, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Отношения РФ и Вьетнама в последние годы развиваются более интенсивно, заявил президент России Владимир Путин.
"Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. А в последние годы оно интенсифицируется. Очень рад встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Флаг Вьетнама в Хошимине - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Вьетнам оценил сокращение экспорта в США
ПолитикаРОССИЯКИТАЙРФВЬЕТНАМВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
