https://1prime.ru/20250903/putin-861711593.html

Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама

Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама - 03.09.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама

Отношения РФ и Вьетнама в последние годы развиваются более интенсивно, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T14:13+0300

2025-09-03T14:13+0300

2025-09-03T14:13+0300

политика

россия

китай

рф

вьетнам

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Отношения РФ и Вьетнама в последние годы развиваются более интенсивно, заявил президент России Владимир Путин. "Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. А в последние годы оно интенсифицируется. Очень рад встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

https://1prime.ru/20250724/bloomberg-859876646.html

китай

рф

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, вьетнам, владимир путин, си цзиньпин, шос