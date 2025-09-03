Путин завершит визит в Китай пресс-конференцией

https://1prime.ru/20250903/putin-861719626.html
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, завершит пресс-конференцией рабочую программу четырехдневного визита в Китай, передает в среду корреспондент РИА Новости. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
