Путин подвел итоги визита в Китай
Путин подвел итоги визита в Китай
16:45 03.09.2025 (обновлено: 16:47 03.09.2025)
 
Путин подвел итоги визита в Китай

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай.
"Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд", - сказал он журналистам.
Российский лидер отметил, что единство всех собравшихся в Китае стран демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей. Кроме того, формат работы в Китае позволяет в неформальной обстановке встретиться с зарубежными коллегами.
"Должен сказать, что такой формат работы - он позволяет поговорить не только за столом переговоров, но, что самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной уже, абсолютно дружеской атмосфере, поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес. И это очень важно и очень полезно оказалось", - сказал Путин журналистам.
В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры лидеров России и КНР, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии.
В среду в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал Путин и лидеры других стран. Российский лидер принимал участие в мероприятии в качестве главного гостя.
Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились
15:53
 
