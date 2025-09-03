https://1prime.ru/20250903/putin-861722749.html

Путин подвел итоги визита в Китай

Путин подвел итоги визита в Китай - 03.09.2025, ПРАЙМ

Путин подвел итоги визита в Китай

Президент России Владимир Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T16:45+0300

2025-09-03T16:45+0300

2025-09-03T16:47+0300

политика

россия

бизнес

китай

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861722412_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_82c2d9c2e087b5c8bc6cff46b57529b8.jpg

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай. "Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд", - сказал он журналистам.Российский лидер отметил, что единство всех собравшихся в Китае стран демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей. Кроме того, формат работы в Китае позволяет в неформальной обстановке встретиться с зарубежными коллегами."Должен сказать, что такой формат работы - он позволяет поговорить не только за столом переговоров, но, что самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной уже, абсолютно дружеской атмосфере, поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес. И это очень важно и очень полезно оказалось", - сказал Путин журналистам.В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры лидеров России и КНР, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии.В среду в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал Путин и лидеры других стран. Российский лидер принимал участие в мероприятии в качестве главного гостя.

https://1prime.ru/20250903/peregovory-861718243.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, владимир путин