Путин оценил идею глобального управления

2025-09-03T17:01+0300

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал своевременной идею глобального управления. "Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно, и, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

