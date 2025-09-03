Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о развитии мировой экономики
Путин заявил о развитии мировой экономики
экономика
азиатско-тихоокеанский регион
китай
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Мировая экономика, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. "Мировая экономика-то развивается, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Путин журналистам.По словам главы государства, мировая экономика развивается, несмотря на рецессию в ведущих экономиках стран еврозоны.В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры лидеров России и КНР, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии.
азиатско-тихоокеанский регион, китай, владимир путин
Экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Владимир Путин
17:01 03.09.2025
 
Путин заявил о развитии мировой экономики

Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Мировая экономика, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.
"Мировая экономика-то развивается, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Путин журналистам.
По словам главы государства, мировая экономика развивается, несмотря на рецессию в ведущих экономиках стран еврозоны.
В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры лидеров России и КНР, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии.
