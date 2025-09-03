https://1prime.ru/20250903/putin-861723469.html
Путин отметил рост энергопотребностей в странах АТР
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Потребности в энергоресурсах в странах АТР растут, в том числе и в Китае, заявил президент России Владимир Путин. "Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике ", - сказал Путин журналистам. Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Потребности в энергоресурсах в странах АТР растут, в том числе и в Китае, заявил президент России Владимир Путин.
"Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике ", - сказал Путин журналистам.
Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
