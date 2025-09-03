Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил рост энергопотребностей в странах АТР - 03.09.2025
Путин отметил рост энергопотребностей в странах АТР
энергетика
китай
азиатско-тихоокеанский регион
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Потребности в энергоресурсах в странах АТР растут, в том числе и в Китае, заявил президент России Владимир Путин. "Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике ", - сказал Путин журналистам. Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
китай, азиатско-тихоокеанский регион, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
Энергетика, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Потребности в энергоресурсах в странах АТР растут, в том числе и в Китае, заявил президент России Владимир Путин.
"Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике ", - сказал Путин журналистам.
Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Путин подвел итоги визита в Китай
