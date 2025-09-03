https://1prime.ru/20250903/putin-861723469.html

Путин отметил рост энергопотребностей в странах АТР

Путин отметил рост энергопотребностей в странах АТР - 03.09.2025, ПРАЙМ

Путин отметил рост энергопотребностей в странах АТР

Потребности в энергоресурсах в странах АТР растут, в том числе и в Китае, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T17:03+0300

2025-09-03T17:03+0300

2025-09-03T17:03+0300

энергетика

китай

азиатско-тихоокеанский регион

пекин

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859748748_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_c35445a01dcf187fd41a1ef0e787c748.jpg

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Потребности в энергоресурсах в странах АТР растут, в том числе и в Китае, заявил президент России Владимир Путин. "Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике ", - сказал Путин журналистам. Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

https://1prime.ru/20250903/putin-861722749.html

китай

азиатско-тихоокеанский регион

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, азиатско-тихоокеанский регион, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос