Китай остается локомотивом мировой экономики, заявил Путин

2025-09-03T17:05+0300

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Китай остается локомотивом мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике, которая продолжает оставаться одним из локомотивов мировой экономики, пять с лишним процентов роста", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Российский лидер подчеркнул, что у России есть возможности поставок энергосырья в Китай.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

