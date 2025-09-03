https://1prime.ru/20250903/putin-861723743.html
Китай остается локомотивом мировой экономики, заявил Путин
2025-09-03T17:05+0300
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Китай остается локомотивом мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике, которая продолжает оставаться одним из локомотивов мировой экономики, пять с лишним процентов роста", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Российский лидер подчеркнул, что у России есть возможности поставок энергосырья в Китай.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
