Путин рассказал о расширении "Газпрома" на новые рынки - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о расширении "Газпрома" на новые рынки
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром" является одной из ведущих компаний РФ, которая расширяется на новые рынки, сообщил президент России Владимир Путин. "Газпром" - одна из наших ведущих компаний. У нее появляются, расширяются новые рынки", - сказал Путин журналистам.
газ, россия, владимир путин, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Владимир Путин, Газпром
17:05 03.09.2025
 
Путин рассказал о расширении "Газпрома" на новые рынки

Путин: "Газпром" является одной из ведущих компаний России

© POOL | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
© POOL
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром" является одной из ведущих компаний РФ, которая расширяется на новые рынки, сообщил президент России Владимир Путин.
"Газпром" - одна из наших ведущих компаний. У нее появляются, расширяются новые рынки", - сказал Путин журналистам.
ЭнергетикаГазРОССИЯВладимир ПутинГазпром
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
