Путин рассказал о расширении "Газпрома" на новые рынки

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром" является одной из ведущих компаний РФ, которая расширяется на новые рынки, сообщил президент России Владимир Путин. "Газпром" - одна из наших ведущих компаний. У нее появляются, расширяются новые рынки", - сказал Путин журналистам.
