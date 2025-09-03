https://1prime.ru/20250903/putin-861724059.html

Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2"

Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2" - 03.09.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2"

03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент заметил, что работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год. Ко всему прочему, российская и китайская стороны нашли консенсус по проекту "Сила Сибири-2"."Нашли консенсус переговаривающейся стороны (по этому проекту - ред.). Это, знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны", - сказал Путин журналистам.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

