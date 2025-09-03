https://1prime.ru/20250903/putin-861724059.html
Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2"
Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2"
Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T17:05+0300
2025-09-03T17:05+0300
2025-09-03T17:05+0300
энергетика
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент заметил, что работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год. Ко всему прочему, российская и китайская стороны нашли консенсус по проекту "Сила Сибири-2"."Нашли консенсус переговаривающейся стороны (по этому проекту - ред.). Это, знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны", - сказал Путин журналистам.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://1prime.ru/20250902/gaz-861668901.html
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d328596d5b27e2278425c8d1667842e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, газопровод "сила сибири"
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Газопровод "Сила Сибири"
Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2"
Путин: договоренности по проекту "Сила Сибири — 2" реализуются на рыночных принципах
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент заметил, что работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год. Ко всему прочему, российская и китайская стороны нашли консенсус по проекту "Сила Сибири-2".
"Нашли консенсус переговаривающейся стороны (по этому проекту - ред.). Это, знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны", - сказал Путин журналистам.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
На Западе оценили значимость соглашения о "Силе Сибири-2"