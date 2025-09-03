Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250903/putin-861724059.html
Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2"
Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2"
Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T17:05+0300
2025-09-03T17:05+0300
энергетика
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент заметил, что работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год. Ко всему прочему, российская и китайская стороны нашли консенсус по проекту "Сила Сибири-2"."Нашли консенсус переговаривающейся стороны (по этому проекту - ред.). Это, знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны", - сказал Путин журналистам.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://1prime.ru/20250902/gaz-861668901.html
китай
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d328596d5b27e2278425c8d1667842e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, газопровод "сила сибири"
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Газопровод "Сила Сибири"
17:05 03.09.2025
 
Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2"

Путин: договоренности по проекту "Сила Сибири — 2" реализуются на рыночных принципах

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент заметил, что работа над проектом "Сила Сибири 2" проводилась давно, переговоры шли не один год. Ко всему прочему, российская и китайская стороны нашли консенсус по проекту "Сила Сибири-2".
"Нашли консенсус переговаривающейся стороны (по этому проекту - ред.). Это, знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны", - сказал Путин журналистам.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Строительство газопровода «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
На Западе оценили значимость соглашения о "Силе Сибири-2"
Вчера, 20:10
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОСГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала