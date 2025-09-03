Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о потребности экономики КНР в поставках российского газа - 03.09.2025
Путин заявил о потребности экономики КНР в поставках российского газа
2025-09-03T17:11+0300
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о потребности растущей китайской экономики в поставках газа из РФ. "Есть потребности у растущей китайской экономики, есть возможности поставок этого сырья у нас. В конце концов, это не приурочено к нашей встрече. Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон. Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам", - сказал Путин журналистам. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о потребности растущей китайской экономики в поставках газа из РФ.
"Есть потребности у растущей китайской экономики, есть возможности поставок этого сырья у нас. В конце концов, это не приурочено к нашей встрече. Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон. Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Заголовок открываемого материала