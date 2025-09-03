Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил отменить военное положение для референдума на Украине - 03.09.2025
Политика
Путин предложил отменить военное положение для референдума на Украине
Путин предложил отменить военное положение для референдума на Украине - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин предложил отменить военное положение для референдума на Украине
Вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для него нужно отменить военное положение, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для него нужно отменить военное положение, заявил президент России Владимир Путин. "Они должны прежде всего провести референдум. В соответствии с конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только на референдуме, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения - это тоже конституционное положение", - сказал Путин журналистам.Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не ставила вопрос о том, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
политика, общество, россия, украина, владимир путин
Политика, Общество, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
17:16 03.09.2025
 
Путин предложил отменить военное положение для референдума на Украине

Путин: для референдума на Украине нужно отменить военное положение

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для него нужно отменить военное положение, заявил президент России Владимир Путин.
"Они должны прежде всего провести референдум. В соответствии с конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только на референдуме, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения - это тоже конституционное положение", - сказал Путин журналистам.
Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не ставила вопрос о том, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Путин рассказал о вариантах обеспечения безопасности Украины
Путин рассказал о вариантах обеспечения безопасности Украины
Вчера, 13:08
 
Политика Общество РОССИЯ УКРАИНА Владимир Путин
 
 
