Путин: если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву
2025-09-03T17:15+0300
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.Российский лидер отметил, что сообщил лидеру США Дональду Трампу о возможности встречи с Владимиром Зеленским.
россия, общество , москва, китай, владимир зеленский, владимир путин
17:15 03.09.2025
 
Путин: если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву

© POOL | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Российский лидер отметил, что сообщил лидеру США Дональду Трампу о возможности встречи с Владимиром Зеленским.
Экс-президент Польши Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Экс-президент Польши рассказал неудобную правду о Зеленском
15:23
 
