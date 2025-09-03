https://1prime.ru/20250903/putin-861724791.html
Путин: если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.Российский лидер отметил, что сообщил лидеру США Дональду Трампу о возможности встречи с Владимиром Зеленским.
