https://1prime.ru/20250903/putin-861724791.html

Путин: если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву

Путин: если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву - 03.09.2025, ПРАЙМ

Путин: если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву

Если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T17:15+0300

2025-09-03T17:15+0300

2025-09-03T17:15+0300

политика

россия

общество

москва

китай

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861647083_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_51cc20e885bf9ac46d1a55c9ba2c3a6e.jpg

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.Российский лидер отметил, что сообщил лидеру США Дональду Трампу о возможности встречи с Владимиром Зеленским.

https://1prime.ru/20250903/polsha-861716207.html

москва

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, китай, владимир зеленский, владимир путин