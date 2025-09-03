https://1prime.ru/20250903/putin-861725231.html
Соглашением по "Силе Сибири — 2" все довольны, заявил Путин
Соглашением по "Силе Сибири — 2" все довольны, заявил Путин - 03.09.2025, ПРАЙМ
Соглашением по "Силе Сибири — 2" все довольны, заявил Путин
Соглашением по "Силе Сибири 2" все удовлетворены и довольны, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T17:17+0300
2025-09-03T17:17+0300
2025-09-03T17:17+0300
энергетика
россия
китай
монголия
рф
владимир путин
си цзиньпин
алексей миллер
газпром
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861725093_0:71:2903:1704_1920x0_80_0_0_50b72a4c7543b8a1ac3ee45755166a06.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Соглашением по "Силе Сибири 2" все удовлетворены и довольны, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. "Все удовлетворены, все довольны этим результатом", - сказал Путин журналистам. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
https://1prime.ru/20250903/putin-861724059.html
китай
монголия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861725093_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_5b9aa0c938ab80657acdb71f8d302b9b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, монголия, рф, владимир путин, си цзиньпин, алексей миллер, газпром, шос, газопровод "сила сибири"
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, РФ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Алексей Миллер, Газпром, ШОС, Газопровод "Сила Сибири"
Соглашением по "Силе Сибири — 2" все довольны, заявил Путин
Путин: соглашением по "Силе Сибири — 2" все довольны и довольны
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Соглашением по "Силе Сибири 2" все удовлетворены и довольны, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
"Все удовлетворены, все довольны этим результатом", - сказал Путин журналистам.
Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Путин рассказал о реализации договоренностей по проекту "Сила Сибири —2"