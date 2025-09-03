Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва предлагала Киеву вывести войска с юго-востока Украины, сообщил Путин - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/putin-861725407.html
Москва предлагала Киеву вывести войска с юго-востока Украины, сообщил Путин
Москва предлагала Киеву вывести войска с юго-востока Украины, сообщил Путин - 03.09.2025, ПРАЙМ
Москва предлагала Киеву вывести войска с юго-востока Украины, сообщил Путин
Россия еще в 2022 году предлагала украинским властям вывести войска с юго-востока Украины и закончить конфликт немедленно, заявил президент РФ Владимир Путин . | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T17:20+0300
2025-09-03T17:20+0300
экономика
россия
общество
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия еще в 2022 году предлагала украинским властям вывести войска с юго-востока Украины и закончить конфликт немедленно, заявил президент РФ Владимир Путин . "Мы ещё в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины: вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно", - сказал он журналистам.Президент заметил, что предложения российской стороны завершить конфликт не вызывали отторжения у Киева."Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины. Вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И должен сказать, что в целом это не вызывало полного отторжения", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://1prime.ru/20250903/estoniya-861704675.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:0:2694:2021_1920x0_80_0_0_0467504f869b34bff9d4074ffceef9a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Владимир Путин
17:20 03.09.2025
 
Москва предлагала Киеву вывести войска с юго-востока Украины, сообщил Путин

Путин: РФ предлагала Киеву вывести войска с юго-востока Украины еще в 2022 году

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия еще в 2022 году предлагала украинским властям вывести войска с юго-востока Украины и закончить конфликт немедленно, заявил президент РФ Владимир Путин .
"Мы ещё в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины: вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно", - сказал он журналистам.
Президент заметил, что предложения российской стороны завершить конфликт не вызывали отторжения у Киева.
"Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины. Вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И должен сказать, что в целом это не вызывало полного отторжения", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
В Эстонии подсчитали расходы на военную помощь Украине
12:44
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала