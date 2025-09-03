https://1prime.ru/20250903/putin-861725407.html

Москва предлагала Киеву вывести войска с юго-востока Украины, сообщил Путин

Москва предлагала Киеву вывести войска с юго-востока Украины, сообщил Путин - 03.09.2025, ПРАЙМ

Москва предлагала Киеву вывести войска с юго-востока Украины, сообщил Путин

Россия еще в 2022 году предлагала украинским властям вывести войска с юго-востока Украины и закончить конфликт немедленно, заявил президент РФ Владимир Путин . | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T17:20+0300

2025-09-03T17:20+0300

2025-09-03T17:20+0300

экономика

россия

общество

украина

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия еще в 2022 году предлагала украинским властям вывести войска с юго-востока Украины и закончить конфликт немедленно, заявил президент РФ Владимир Путин . "Мы ещё в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины: вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно", - сказал он журналистам.Президент заметил, что предложения российской стороны завершить конфликт не вызывали отторжения у Киева."Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины. Вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И должен сказать, что в целом это не вызывало полного отторжения", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

https://1prime.ru/20250903/estoniya-861704675.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, владимир путин