Путин предупредил о последствиях передачи Украине активов России - 03.09.2025
Путин предупредил о последствиях передачи Украине активов России
Путин предупредил о последствиях передачи Украине активов России - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин предупредил о последствиях передачи Украине активов России
Возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T17:30+0300
2025-09-03T17:30+0300
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Те, кто поумнее, это люди, которые занимаются финансами, экономикой, они понимают, что это основание будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности и нанесет - без всякого сомнения - огромный вред всей мировой экономике и международным финансам", - сказал глава государства журналистам. ​ Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
17:30 03.09.2025
 
Путин предупредил о последствиях передачи Украине активов России

Путин: передача Украине активов России нанесет огромный вред мировой экономике

Президент Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах
Президент Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те, кто поумнее, это люди, которые занимаются финансами, экономикой, они понимают, что это основание будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности и нанесет - без всякого сомнения - огромный вред всей мировой экономике и международным финансам", - сказал глава государства журналистам.
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Каллас призвала найти решение по замороженным российским активам
Каллас призвала найти решение по замороженным российским активам
30 августа, 18:10
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯКИТАЙПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
