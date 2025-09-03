https://1prime.ru/20250903/putin-861726184.html

Путин предупредил о последствиях передачи Украине активов России

Путин предупредил о последствиях передачи Украине активов России - 03.09.2025, ПРАЙМ

Путин предупредил о последствиях передачи Украине активов России

Возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T17:30+0300

2025-09-03T17:30+0300

2025-09-03T17:30+0300

экономика

финансы

россия

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715205_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4d714ce895c17310da298fb2059b7ea6.jpg

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Те, кто поумнее, это люди, которые занимаются финансами, экономикой, они понимают, что это основание будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности и нанесет - без всякого сомнения - огромный вред всей мировой экономике и международным финансам", - сказал глава государства журналистам. ​ Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

https://1prime.ru/20250830/kallas-861511786.html

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос