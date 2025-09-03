https://1prime.ru/20250903/putin-861726357.html

Путин назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "действующим главой администрации" Украины. "Если просто с действующим главой администрации (Украины - ред.), так скажем, аккуратно проводить встречу. Можно, я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

