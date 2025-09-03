Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины - 03.09.2025
Политика
Путин назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины
политика
общество
китай
украина
владимир путин
владимир зеленский
си цзиньпин
шос
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "действующим главой администрации" Украины. "Если просто с действующим главой администрации (Украины - ред.), так скажем, аккуратно проводить встречу. Можно, я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
китай
украина
общество , китай, украина, владимир путин, владимир зеленский, си цзиньпин, шос
Политика, Общество , КИТАЙ, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, ШОС
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "действующим главой администрации" Украины.
"Если просто с действующим главой администрации (Украины - ред.), так скажем, аккуратно проводить встречу. Можно, я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
Путин: если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву
ПолитикаОбществоКИТАЙУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинШОС
 
 
