ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию. "Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация", - сказал глава государства журналистам. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
