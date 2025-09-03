https://1prime.ru/20250903/putin-861727399.html

Путин призвал решать дисбалансы в мировой торговле переговорами

2025-09-03T17:43+0300

экономика

россия

китай

рф

пекин

владимир путин

си цзиньпин

шос

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, заявил президент России Владимир Путин. "Да, существуют какие-то проблемы и дисбалансы в торговле, но, на наш взгляд, их всё-таки нужно решать в ходе переговорного процесса", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

китай

рф

пекин

2025

