Путин призвал решать дисбалансы в мировой торговле переговорами

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, заявил президент России Владимир Путин. "Да, существуют какие-то проблемы и дисбалансы в торговле, но, на наш взгляд, их всё-таки нужно решать в ходе переговорного процесса", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
