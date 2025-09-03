Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал решать дисбалансы в мировой торговле переговорами - 03.09.2025
Путин призвал решать дисбалансы в мировой торговле переговорами
Путин призвал решать дисбалансы в мировой торговле переговорами - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал решать дисбалансы в мировой торговле переговорами
Дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T17:43+0300
2025-09-03T17:43+0300
экономика
россия
китай
рф
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861598932_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_3d0bf1a5dd7cc363f7efe2ab11599939.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, заявил президент России Владимир Путин. "Да, существуют какие-то проблемы и дисбалансы в торговле, но, на наш взгляд, их всё-таки нужно решать в ходе переговорного процесса", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
россия, китай, рф, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
17:43 03.09.2025
 
Путин призвал решать дисбалансы в мировой торговле переговорами

Путин: дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, существуют какие-то проблемы и дисбалансы в торговле, но, на наш взгляд, их всё-таки нужно решать в ходе переговорного процесса", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Президент Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах
Путин предупредил о последствиях передачи Украине активов России
