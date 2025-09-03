Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, когда Украина решила воевать - 03.09.2025
Путин рассказал, когда Украина решила воевать
Путин рассказал, когда Украина решила воевать
2025-09-03T17:42+0300
2025-09-03T17:42+0300
политика
россия
китай
киев
владимир путин
си цзиньпин
шос
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году решила воевать под лозунгом "пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам", заявил президент РФ Владимир Путин. "После того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева (в 2022 году - ред.), сразу ситуация поменялась. Нам сказали, почти дословно, следующее: "Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам". Это звучало примерно так", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
россия, китай, киев, владимир путин, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Киев, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
17:42 03.09.2025
 
Путин рассказал, когда Украина решила воевать

Путин: Украина после отвода войск России от Киева в 2022 году решила воевать

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году решила воевать под лозунгом "пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам", заявил президент РФ Владимир Путин.
"После того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева (в 2022 году - ред.), сразу ситуация поменялась. Нам сказали, почти дословно, следующее: "Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам". Это звучало примерно так", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин
ПолитикаРОССИЯКИТАЙКиевВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
