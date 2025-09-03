https://1prime.ru/20250903/putin-861727559.html

Путин рассказал, когда Украина решила воевать

2025-09-03T17:42+0300

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году решила воевать под лозунгом "пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам", заявил президент РФ Владимир Путин. "После того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева (в 2022 году - ред.), сразу ситуация поменялась. Нам сказали, почти дословно, следующее: "Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам". Это звучало примерно так", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

