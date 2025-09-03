https://1prime.ru/20250903/putin-861727694.html
Путин заявил, что серьезных обсуждений санкций в Китае не велось
ПЕКИН, 3 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что серьезных обсуждений экономических санкций в Китае не велось. "Вы знаете, как ни странно, мы практически эту тему не обсуждали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на встрече с партнерами по ШОС новый готовящийся пакет санкций.
