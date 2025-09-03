https://1prime.ru/20250903/putin-861727839.html
Путин назвал недопустимым тон Запада в вопросах экономического диалога
Путин назвал недопустимым тон Запада в вопросах экономического диалога
2025-09-03T17:50+0300
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Тон стран Запада в вопросах экономического диалога недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это невозможно сегодня в таком тоне разговаривать с такими партнёрами", - сказал он журналистам.
