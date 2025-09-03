Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал недопустимым тон Запада в вопросах экономического диалога - 03.09.2025
Путин назвал недопустимым тон Запада в вопросах экономического диалога
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Тон стран Запада в вопросах экономического диалога недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это невозможно сегодня в таком тоне разговаривать с такими партнёрами", - сказал он журналистам.
россия, запад, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
17:50 03.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Тон стран Запада в вопросах экономического диалога недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это невозможно сегодня в таком тоне разговаривать с такими партнёрами", - сказал он журналистам.
ПолитикаРОССИЯЗАПАДВладимир Путин
 
 
