Путин прокомментировал слова Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщение американского лидера Дональда Трампа о якобы "сговоре" России, Китая и КНДР, заявил, что президент США не лишен юмора. Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры". "Президент Соединенных Штатов - не лишенный юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем", - сказал Путин журналистам. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

