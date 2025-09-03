https://1prime.ru/20250903/putin-861728750.html
Путин ответил на вопрос о подготовке к встрече с Трампом в России
Путин ответил на вопрос о подготовке к встрече с Трампом в России
политика
общество
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в РФ не ведется, сроки неизвестны, заявил президент России Владимир Путин. "Сроков не известно, подготовка к встрече не ведется", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, ведется ли подготовка к его возможной встрече с Трампом в России.
сша
общество , россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, Общество , РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
