Путин ответил на вопрос о подготовке к встрече с Трампом в России

Подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в РФ не ведется, сроки неизвестны, заявил президент России Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ

политика

общество

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в РФ не ведется, сроки неизвестны, заявил президент России Владимир Путин. "Сроков не известно, подготовка к встрече не ведется", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, ведется ли подготовка к его возможной встрече с Трампом в России.

