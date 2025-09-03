https://1prime.ru/20250903/putin-861729084.html

Россия предлагала Украине мирные средства решения конфликта, заявил Путин

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия неоднократно предлагала Украине мирные средства завершения конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы их (мирные средства - ред.) предлагаем противной, в прямом и переносном смысле этого слова, стороне неоднократно. Посмотрим, как будет развиваться дальше этот процесс, в том числе и при содействии действующей администрации", - сказал Путин журналистам. Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

