Россия предлагала Украине мирные средства решения конфликта, заявил Путин
Россия предлагала Украине мирные средства решения конфликта, заявил Путин
2025-09-03T17:54+0300
2025-09-03T17:54+0300
2025-09-03T17:54+0300
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия неоднократно предлагала Украине мирные средства завершения конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы их (мирные средства - ред.) предлагаем противной, в прямом и переносном смысле этого слова, стороне неоднократно. Посмотрим, как будет развиваться дальше этот процесс, в том числе и при содействии действующей администрации", - сказал Путин журналистам. Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
