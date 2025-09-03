Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия предлагала Украине мирные средства решения конфликта, заявил Путин - 03.09.2025, ПРАЙМ
Россия предлагала Украине мирные средства решения конфликта, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия неоднократно предлагала Украине мирные средства завершения конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы их (мирные средства - ред.) предлагаем противной, в прямом и переносном смысле этого слова, стороне неоднократно. Посмотрим, как будет развиваться дальше этот процесс, в том числе и при содействии действующей администрации", - сказал Путин журналистам. Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
россия, общество , китай, украина, владимир путин, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, Общество , КИТАЙ, УКРАИНА, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия неоднократно предлагала Украине мирные средства завершения конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы их (мирные средства - ред.) предлагаем противной, в прямом и переносном смысле этого слова, стороне неоднократно. Посмотрим, как будет развиваться дальше этот процесс, в том числе и при содействии действующей администрации", - сказал Путин журналистам.
Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Путин назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины
