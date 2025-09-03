Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собеседники Путина в Китае высказались по поводу позиции Трампа по Украине - 03.09.2025, ПРАЙМ
Собеседники Путина в Китае высказались по поводу позиции Трампа по Украине
Собеседники Путина в Китае высказались по поводу позиции Трампа по Украине
2025-09-03T18:03+0300
2025-09-03T18:03+0300
политика
россия
китай
украина
владимир путин
дональд трамп
си цзиньпин
шос
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что все его собеседники в Китае выразили надежду на то, что позиция президента США Дональда Трампа приведет к окончанию конфликта на Украине. "Все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, ну и позиция России, других участников переговоров, приведет к окончанию вооруженного конфликта (на Украине - ред.). Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
россия, китай, украина, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, ШОС
18:03 03.09.2025
 
Собеседники Путина в Китае высказались по поводу позиции Трампа по Украине

Путин: все в Китае выразили надежду на окончание конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что все его собеседники в Китае выразили надежду на то, что позиция президента США Дональда Трампа приведет к окончанию конфликта на Украине.
"Все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, ну и позиция России, других участников переговоров, приведет к окончанию вооруженного конфликта (на Украине - ред.). Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Президент РФ В. Путин провел совещание Совбеза РФ
Путин заявил, что серьезных обсуждений санкций в Китае не велось
