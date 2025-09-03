https://1prime.ru/20250903/putin-861729480.html

Собеседники Путина в Китае высказались по поводу позиции Трампа по Украине

2025-09-03T18:03+0300

политика

россия

китай

украина

владимир путин

дональд трамп

си цзиньпин

шос

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что все его собеседники в Китае выразили надежду на то, что позиция президента США Дональда Трампа приведет к окончанию конфликта на Украине. "Все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, ну и позиция России, других участников переговоров, приведет к окончанию вооруженного конфликта (на Украине - ред.). Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

китай

украина

