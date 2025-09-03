https://1prime.ru/20250903/putin-861729480.html
Собеседники Путина в Китае высказались по поводу позиции Трампа по Украине
Собеседники Путина в Китае высказались по поводу позиции Трампа по Украине - 03.09.2025, ПРАЙМ
Собеседники Путина в Китае высказались по поводу позиции Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал, что все его собеседники в Китае выразили надежду на то, что позиция президента США Дональда Трампа приведет к... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T18:03+0300
2025-09-03T18:03+0300
2025-09-03T18:03+0300
политика
россия
китай
украина
владимир путин
дональд трамп
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861729324_0:157:2644:1644_1920x0_80_0_0_799d6c9275b45cdc2bb0f08826625cde.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что все его собеседники в Китае выразили надежду на то, что позиция президента США Дональда Трампа приведет к окончанию конфликта на Украине. "Все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, ну и позиция России, других участников переговоров, приведет к окончанию вооруженного конфликта (на Украине - ред.). Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://1prime.ru/20250903/putin-861727694.html
китай
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861729324_122:0:2522:1800_1920x0_80_0_0_04f50bc7142859335871ce1470a74a54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, украина, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, ШОС
Собеседники Путина в Китае высказались по поводу позиции Трампа по Украине
Путин: все в Китае выразили надежду на окончание конфликта на Украине
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что все его собеседники в Китае выразили надежду на то, что позиция президента США Дональда Трампа приведет к окончанию конфликта на Украине.
"Все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, ну и позиция России, других участников переговоров, приведет к окончанию вооруженного конфликта (на Украине - ред.). Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Путин заявил, что серьезных обсуждений санкций в Китае не велось