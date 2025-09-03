Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-03T18:07+0300
2025-09-03T18:07+0300
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал однополярный мир отжившей системой и заявил, что тот должен прекратить свое существование. "Однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе и в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отживающую и, можно сказать, уже отжившую систему", - сказал Путин журналистам. Путин добавил, что мир должен стремиться к многополярности, чтобы все участники международного общения были равны. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
18:07 03.09.2025
 
Путин назвал однополярный мир отжившей системой

Путин: однополярный мир должен прекратить свое существование

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал однополярный мир отжившей системой и заявил, что тот должен прекратить свое существование.
"Однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе и в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отживающую и, можно сказать, уже отжившую систему", - сказал Путин журналистам.
Путин добавил, что мир должен стремиться к многополярности, чтобы все участники международного общения были равны.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
