https://1prime.ru/20250903/putin-861729897.html
Путин назвал однополярный мир отжившей системой
Путин назвал однополярный мир отжившей системой - 03.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал однополярный мир отжившей системой
Президент России Владимир Путин назвал однополярный мир отжившей системой и заявил, что тот должен прекратить свое существование. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T18:07+0300
2025-09-03T18:07+0300
2025-09-03T18:07+0300
политика
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861729759_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_6ce3b15b83c9b16c1f2990441d79da88.jpg
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал однополярный мир отжившей системой и заявил, что тот должен прекратить свое существование. "Однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе и в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отживающую и, можно сказать, уже отжившую систему", - сказал Путин журналистам. Путин добавил, что мир должен стремиться к многополярности, чтобы все участники международного общения были равны. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://1prime.ru/20250903/putin-861728750.html
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861729759_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_5fc7ee5e6f8105fc38e5435f9e01e320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин назвал однополярный мир отжившей системой
Путин: однополярный мир должен прекратить свое существование
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал однополярный мир отжившей системой и заявил, что тот должен прекратить свое существование.
"Однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе и в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отживающую и, можно сказать, уже отжившую систему", - сказал Путин журналистам.
Путин добавил, что мир должен стремиться к многополярности, чтобы все участники международного общения были равны.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Путин ответил на вопрос о подготовке к встрече с Трампом в России